Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

30.10.25 16:08 Uhr
30.10.25 16:08 Uhr

Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 34,85 EUR abwärts.

Porsche Automobil Holding SE
34,83 EUR -0,42 EUR -1,19%
Die Porsche Automobil-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 34,85 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,71 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,67 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 445.934 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,37 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,84 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die Porsche Automobil-Aktie damit 14,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Porsche Automobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,90 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,71 EUR an.

Porsche Automobil ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR im Vergleich zu 1,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,98 EUR je Aktie in den Porsche Automobil-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

