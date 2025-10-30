Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 34,85 EUR abwärts.

Die Porsche Automobil-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 34,85 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,71 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,67 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 445.934 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,37 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,84 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die Porsche Automobil-Aktie damit 14,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Porsche Automobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,90 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,71 EUR an.

Porsche Automobil ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR im Vergleich zu 1,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,98 EUR je Aktie in den Porsche Automobil-Büchern.

