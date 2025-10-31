Porsche Automobil Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Porsche Automobil

Blick auf Porsche Automobil-Kurs

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche Automobil-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 34,54 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 34,54 EUR. Die Porsche Automobil-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,44 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 34,72 EUR. Zuletzt wechselten 125.479 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 40,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,88 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil-Aktie 13,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Porsche Automobil seine Aktionäre 2024 mit 1,91 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,71 EUR je Porsche Automobil-Aktie an.

Am 13.08.2025 legte Porsche Automobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 38,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Porsche Automobil die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil ein EPS in Höhe von 4,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

