Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Montagnachmittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 34,80 EUR.
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 34,80 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 35,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 34,46 EUR. Zuletzt wechselten 229.857 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.
Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,37 EUR an. Gewinne von 16,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil-Aktie liegt somit 14,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,90 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,71 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR im Vergleich zu 1,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 präsentieren. Am 17.11.2026 wird Porsche Automobil schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil im Jahr 2025 4,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
