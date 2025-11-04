DAX23.810 -1,3%Est505.619 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1493 -0,3%Öl64,02 -1,3%Gold3.995 -0,2%
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Mittag mit Einbußen

04.11.25 12:04 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Mittag mit Einbußen

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 34,70 EUR.

Die Porsche Automobil-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 34,70 EUR ab. Die Porsche Automobil-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,52 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 150.178 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 40,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil-Aktie derzeit noch 16,34 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR ab. Mit Abgaben von 12,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,90 EUR je Porsche Automobil-Aktie. Analysten bewerten die Porsche Automobil-Aktie im Durchschnitt mit 37,43 EUR.

Porsche Automobil ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Porsche Automobil im vergangenen Quartal 708,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 38,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche Automobil 1,14 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil wird am 11.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Porsche Automobil die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

