Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Dienstagnachmittag leichter

Porsche Automobil im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 34,56 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 34,56 EUR abwärts. Die Porsche Automobil-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,52 EUR ab. Bei 35,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 245.048 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,37 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil-Aktie ist somit 16,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 11,86 Prozent würde die Porsche Automobil-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,90 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,43 EUR je Porsche Automobil-Aktie aus.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,63 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR im Vergleich zu 1,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Porsche Automobil Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,98 EUR je Aktie in den Porsche Automobil-Büchern.

