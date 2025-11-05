Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Vormittag südwärts

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 34,46 EUR.

Die Porsche Automobil-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:01 Uhr um 0,6 Prozent auf 34,46 EUR nach. Bei 34,36 EUR markierte die Porsche Automobil-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 34,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.023 Porsche Automobil-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,37 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil-Aktie derzeit noch 17,15 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil 1,91 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,43 EUR aus.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 38,11 Prozent auf 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 1,14 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Porsche Automobil die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 EUR je Porsche Automobil-Aktie belaufen.

