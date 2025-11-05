DAX24.078 +0,5%Est505.676 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.520 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,18 -0,3%Gold3.982 +1,3%
Notierung im Fokus

05.11.25 16:08 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von Porsche Automobil zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Porsche Automobil-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 35,21 EUR.

Die Porsche Automobil-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 35,21 EUR. Die Porsche Automobil-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,23 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil-Aktien beläuft sich auf 156.125 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,37 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil-Aktie liegt somit 12,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,46 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,49 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil 1,91 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,43 EUR.

Am 13.08.2025 lud Porsche Automobil zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 38,11 Prozent auf 708,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 17.11.2026 wird Porsche Automobil schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche Automobil-Gewinn in Höhe von 4,98 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

