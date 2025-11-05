AKTIE IM FOKUS: BMW mit deutlichem Zuwachs an Dax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von BMW haben am Mittwochnachmittag eine Kursrally hingelegt. Im frühen Handel war die Entwicklung nach Quartalszahlen noch eher verhalten gewesen. Dann aber kamen die Titel immer besser in Form, gegen Handelsende stieg der Kurs um 6,6 Prozent auf 85,62 Euro. Dies bedeutete den ersten Platz im DAX, der am Nachmittag ins Plus drehte.

Marktexpertin Christine Romar vom Broker CMC Markets sprach von Mut machenden Zahlen von BMW. Der Münchener Autobauer habe zwar insgesamt ein nur im Rahmen der Erwartungen ausgefallenes Zahlenwerk vorgelegt, aber damit seien die Investoren einer krisengeplagten Branche schon zufrieden. Wie beim Konkurrenten Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) habe der Konzern bei der Marge ebenfalls leicht positiv überrascht. BMW könnte hier also das Tal der Tränen hinter sich gelassen haben, so Romar.

Im Sog von BMW legten am Mittwoch Mercedes-Benz und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) um 3,7 beziehungsweise 2,8 Prozent zu.

Achillesferse der Autoindustrie bleibe weiterhin China, schrieb Romar. "Den erbitterten Preiskampf gegen die billige Konkurrenz können die deutschen Hersteller einfach nicht gewinnen." Analyst Jose Asumendi von JPMorgan sieht gleichwohl erste Anzeichen, dass sich der Absatz in China stabilisiert. Dies sei es, worauf es wirklich ankomme, schrieb er und sieht darin auch eine Signalwirkung für die gesamte Branche. Unter dem Strich attestierte der Experte dem Unternehmen, sich in einem weltweit schwierigen Automobilmarkt gut zu schlagen.

Mit dem aktuellen Kurszuwachs versuchen die BMW-Papiere, die Anfang Oktober entstandene Kurslücke wieder zu schließen. Der europäische Autosektor profitierte am Mittwoch von den Zahlen der Münchner und legte zuletzt als bester der Stoxx-600-Übersicht um 2,4 Prozent zu./ajx/he