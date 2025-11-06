Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Porsche Automobil-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 35,12 EUR.

Die Porsche Automobil-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 35,12 EUR. Im Tief verlor die Porsche Automobil-Aktie bis auf 35,03 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 60.681 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,37 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil-Aktie mit einem Kursplus von 14,95 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,27 Prozent würde die Porsche Automobil-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil 1,91 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,43 EUR für die Porsche Automobil-Aktie.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 3,47 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 38,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Porsche Automobil veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Porsche Automobil-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

In der Porsche Automobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

