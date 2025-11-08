DAX 24.348 +1,1%ESt50 5.789 +1,1%MSCI World 4.420 +0,3%Top 10 Crypto 14,24 +4,5%Nas 23.499 +0,1%Bitcoin 90.652 +2,0%Euro 1,1568 -0,2%Öl 63,74 -2,2%Gold 4.133 +0,2%
SGL Carbon Aktie

2,77 EUR -0,05 EUR -1,78 %
STU
Marktkap. 353,97 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 723530

ISIN DE0007235301

Symbol SGLFF

Deutsche Bank AG

SGL Carbon SE Hold

09:31 Uhr
SGL Carbon SE Hold
Aktie in diesem Artikel
SGL Carbon SE
2,77 EUR -0,05 EUR -1,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,10 auf 3,65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Eine nach wie vor verhaltene Nachfrage aus der Halbleiterindustrie habe den Umsatz belastet, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Das gelte auch für die Nichtfortführung des unprofitablen Karbonfasergeschäfts./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 2010 © SGL Group

Zusammenfassung: SGL Carbon Hold

Unternehmen:
SGL Carbon SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3,65 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2,77 €		 Abst. Kursziel*:
31,77%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
2,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,01%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SGL Carbon SE

09:31 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.25 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
19.08.25 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
14.07.25 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

