Top News
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Indra Sistemas, secunet und Bilfinger Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Indra Sistemas, secunet und Bilfinger
DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick
SGL Carbon Aktie

SGL Carbon Aktien-Sparplan
3,66 EUR +0,54 EUR +17,15 %
STU
Marktkap. 385,15 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon mit Blick auf einen langjährigen Liefervertrag mit X-Energy auf "Hold" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. SGL Carbon habe viel Erfahrung mit Zulieferungen von Graphit für nukleare Anwendungen, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die beiden Unternehmen kooperierten schon seit 2015 in der Entwicklung von Graphit zur kommerziellen Verwendung des Werkstoffs in Reaktoren./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SGL Carbon Hold

Unternehmen:
SGL Carbon SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
3,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3,60 €		 Abst. Kursziel*:
-16,55%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
3,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,92%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SGL Carbon SE

14:11 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.25 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.25 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
19.08.25 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SGL Carbon SE

finanzen.net Wie Experten die SGL Carbon SE-Aktie im November einstuften
finanzen.net SGL Carbon SE legte Quartalsergebnis vor
EQS Group EQS-News: SGL Carbon: Transformation schreitet zügig voran
EQS Group EQS-AFR: SGL CARBON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX liegt letztendlich im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels fester
EQS Group EQS-News: SGL Carbon: Transformation progressing rapidly
EQS Group EQS-AFR: SGL CARBON SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: SGL Carbon: Business development in the first half of 2025 and outlook for the remaining year
EQS Group EQS-AFR: SGL CARBON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: SGL Carbon publishes preliminary figures for the first half of 2025 and adjusts its sales forecast for 2025. Adjusted EBITDA expectations remain unchanged.
EQS Group EQS-News: SGL Carbon: Expected weak market dynamics weigh on business development in the first three months 2025
EQS Group EQS-News: SGL Carbon: Closure of SGL Carbon production site in Lavradio
EQS Group EQS-AFR: SGL CARBON SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
