SGL Carbon Aktie
Marktkap. 385,15 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 723530
ISIN DE0007235301
Symbol SGLFF
SGL Carbon SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon mit Blick auf einen langjährigen Liefervertrag mit X-Energy auf "Hold" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. SGL Carbon habe viel Erfahrung mit Zulieferungen von Graphit für nukleare Anwendungen, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die beiden Unternehmen kooperierten schon seit 2015 in der Entwicklung von Graphit zur kommerziellen Verwendung des Werkstoffs in Reaktoren./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 2010 © SGL Group
Zusammenfassung: SGL Carbon Hold
|Unternehmen:
SGL Carbon SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
3,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
3,60 €
|Abst. Kursziel*:
-16,55%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
3,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,92%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SGL Carbon SE
|14:11
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.25
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
