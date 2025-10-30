DAX 23.977 -0,3%ESt50 5.655 -0,3%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,97 -2,7%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.351 -1,1%Euro 1,1516 +0,2%Öl 64,06 +0,8%Gold 4.014 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 EVOTEC 566480 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein
Continental-Aktie wenig bewegt: Michelin-Konkurrrent wegen Sonderbelastungen mit Verlust im 3. Quartal Continental-Aktie wenig bewegt: Michelin-Konkurrrent wegen Sonderbelastungen mit Verlust im 3. Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SGL Carbon Aktie

Kaufen
Verkaufen
SGL Carbon Aktien-Sparplan
3,08 EUR +0,22 EUR +7,71 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 353,97 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723530

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007235301

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SGLFF

Jefferies & Company Inc.

SGL Carbon SE Hold

09:56 Uhr
SGL Carbon SE Hold
Aktie in diesem Artikel
SGL Carbon SE
3,08 EUR 0,22 EUR 7,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon nach Zahlen mit einem Kursziel von 3,50 Euro auf "Hold" belassen. Henrik Paganetty attestierte dem Kohlefaser-Spezialisten am Donnerstag ein gutes drittes Quartal. Der Free Cashflow sei nach neun Monaten positiv, was durch eine disziplinierte Kostenkontrolle und reduzierte Investitionen begünstigt worden sei./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:20 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:20 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 2010 © SGL Group

Zusammenfassung: SGL Carbon Hold

Unternehmen:
SGL Carbon SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
3,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3,12 €		 Abst. Kursziel*:
12,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
3,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,82%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SGL Carbon SE

09:56 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.25 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
19.08.25 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
14.07.25 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
13.05.25 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SGL Carbon SE

EQS Group EQS-AFR: SGL CARBON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX liegt letztendlich im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels fester
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX klettert zum Start
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag leichter
finanzen.net XETRA-Handel SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge
EQS Group EQS-AFR: SGL CARBON SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: SGL Carbon: Business development in the first half of 2025 and outlook for the remaining year
EQS Group EQS-AFR: SGL CARBON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: SGL Carbon publishes preliminary figures for the first half of 2025 and adjusts its sales forecast for 2025. Adjusted EBITDA expectations remain unchanged.
EQS Group EQS-News: SGL Carbon: Expected weak market dynamics weigh on business development in the first three months 2025
EQS Group EQS-News: SGL Carbon: Closure of SGL Carbon production site in Lavradio
EQS Group EQS-AFR: SGL CARBON SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: SGL CARBON SE: Andreas Klein, buy
RSS Feed
SGL Carbon SE zu myNews hinzufügen