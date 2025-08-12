DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto15,82 ±0,0%Dow44.163 +0,4%Nas21.415 +0,8%Bitcoin99.704 -0,9%Euro1,1656 -0,1%Öl66,78 +0,6%Gold3.397 ±-0,0%
DAX geht etwas leichter ins Wochenende
DAX in KW 32: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK rot nach gestoppten Rüstungsexporten - Analysten optimistisch
DAX-Performance

DAX in KW 32: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

08.08.25 18:02 Uhr
DAX-Performance KW 32: Wer punktete, wer verlor? Die Tops und Flops der Woche | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.162,9 PKT -29,6 PKT -0,12%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 32 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 32/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 01.08.2025 und dem 08.08.2025. Stand ist der 08.08.2025.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: Bayer

Bayer: -8,55 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 39: Beiersdorf

Beiersdorf: -6,98 Prozent

Quelle: Beiersdorf

Platz 38: Zalando

Zalando: -6,21 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 37: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -5,24 Prozent

Quelle: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 36: Rheinmetall

Rheinmetall: -5,10 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 35: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: -4,92 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 34: QIAGEN

QIAGEN: -3,96 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 33: Siemens Energy

Siemens Energy: -1,96 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 32: Sartorius vz

Sartorius vz: -0,55 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 31: EON SE

EON SE: -0,44 Prozent

Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Platz 30: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 0 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 29: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 0,04 Prozent

Quelle: photobyphm / Shutterstock.com

Platz 28: adidas

adidas: 0,15 Prozent

Quelle: adidas

Platz 27: RWE

RWE: 0,28 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 26: Continental

Continental: 0,35 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 25: Merck

Merck: 0,89 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 24: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 1,49 Prozent

Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Platz 23: Symrise

Symrise: 1,59 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 22: Hannover Rück

Hannover Rück: 1,76 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 21: SAP SE

SAP SE: 2,23 Prozent

Quelle: SAP

Platz 20: Porsche Automobil vz

Porsche Automobil vz: 3,52 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 19: Henkel vz

Henkel vz: 3,90 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 18: Airbus SE

Airbus SE: 4,17 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 17: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: 4,54 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 16: Brenntag SE

Brenntag SE: 4,64 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 15: Vonovia SE

Vonovia SE: 4,77 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 14: Infineon

Infineon: 4,91 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 13: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 6,15 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

Platz 12: Fresenius SE

Fresenius SE: 6,45 Prozent

Quelle: Fresenius

Platz 11: BMW

BMW: 6,50 Prozent

Quelle: Teerapun / Shutterstock.com

Platz 10: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): 6,69 Prozent

Quelle: AIF

Platz 9: Daimler Truck

Daimler Truck: 6,80 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

Platz 8: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: 6,98 Prozent

Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com

Platz 7: Porsche

Porsche: 8,02 Prozent

Quelle: porsche

Platz 6: Commerzbank

Commerzbank: 8,43 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 5: BASF

BASF: 8,88 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 4: Siemens

Siemens: 9,13 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 3: Allianz

Allianz: 9,25 Prozent

Quelle: Allianz

Platz 2: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: 9,79 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 1: Deutsche Bank

Deutsche Bank: 10,52 Prozent

Quelle: Slava2009 / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft – So gehts!
