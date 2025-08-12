DAX in KW 32: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 32/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 01.08.2025 und dem 08.08.2025. Stand ist der 08.08.2025.
Platz 40: Bayer
Bayer: -8,55 Prozent
Platz 39: Beiersdorf
Beiersdorf: -6,98 Prozent
Platz 38: Zalando
Zalando: -6,21 Prozent
Platz 37: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -5,24 Prozent
Platz 36: Rheinmetall
Rheinmetall: -5,10 Prozent
Platz 35: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: -4,92 Prozent
Platz 34: QIAGEN
QIAGEN: -3,96 Prozent
Platz 33: Siemens Energy
Siemens Energy: -1,96 Prozent
Platz 32: Sartorius vz
Sartorius vz: -0,55 Prozent
Platz 31: EON SE
EON SE: -0,44 Prozent
Platz 30: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 0 Prozent
Platz 29: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 0,04 Prozent
Platz 28: adidas
adidas: 0,15 Prozent
Platz 27: RWE
RWE: 0,28 Prozent
Platz 26: Continental
Continental: 0,35 Prozent
Platz 25: Merck
Merck: 0,89 Prozent
Platz 24: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 1,49 Prozent
Platz 23: Symrise
Symrise: 1,59 Prozent
Platz 22: Hannover Rück
Hannover Rück: 1,76 Prozent
Platz 21: SAP SE
SAP SE: 2,23 Prozent
Platz 20: Porsche Automobil vz
Porsche Automobil vz: 3,52 Prozent
Platz 19: Henkel vz
Henkel vz: 3,90 Prozent
Platz 18: Airbus SE
Airbus SE: 4,17 Prozent
Platz 17: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: 4,54 Prozent
Platz 16: Brenntag SE
Brenntag SE: 4,64 Prozent
Platz 15: Vonovia SE
Vonovia SE: 4,77 Prozent
Platz 14: Infineon
Infineon: 4,91 Prozent
Platz 13: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 6,15 Prozent
Platz 12: Fresenius SE
Fresenius SE: 6,45 Prozent
Platz 11: BMW
BMW: 6,50 Prozent
Platz 10: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): 6,69 Prozent
Platz 9: Daimler Truck
Daimler Truck: 6,80 Prozent
Platz 8: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: 6,98 Prozent
Platz 7: Porsche
Porsche: 8,02 Prozent
Platz 6: Commerzbank
Commerzbank: 8,43 Prozent
Platz 5: BASF
BASF: 8,88 Prozent
Platz 4: Siemens
Siemens: 9,13 Prozent
Platz 3: Allianz
Allianz: 9,25 Prozent
Platz 2: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: 9,79 Prozent
Platz 1: Deutsche Bank
Deutsche Bank: 10,52 Prozent
