"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
10 vor 9

10 Fakten zum Freitagshandel: So steht es um die Börse

08.08.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX stabil erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,02 Prozent tiefer bei 24.187,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio weist der Leitindex Nikkei 225 ein Plus von 2,09 Prozent auf 41.918,20 Punkte aus.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite um 0,0,7 Prozent höher bei 3.642,10 Zählern.

In Hongkong fällt der Hang Seng 0,66 Prozent auf 24.916,15 Einheiten.

3. Munich Re von geringeren Katastrophenschäden beflügelt- Preisrückgang bei Verträgen

Ungewöhnlich geringe Großschäden haben dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re im zweiten Quartal einen Rekordgewinn beschert. Zur Nachricht

4. The Trade Desk-Aktie zweistellig unter Druck nach Bilanz und Personalwechsel

Der Werbetechnologie-Anbieter The Trade Desk meldet starke Q2-Zahlen und kündigt wichtige Führungswechsel an. Zur Nachricht

5. Umsatz von SoundHound springt auf neuen Rekordwert hoch

Für SoundHound AI ist das zweite Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2025 abermals mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Zur Nachricht

6. Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer: Einigung im US-Patentstreit

In einer Pressemitteilung hat CureVac die Einigung im Patentstreit mit BioNTech und Pfizer bekannt gegeben. Zur Nachricht

7. thyssenkrupp-Aktie im Fokus: Aktionäre stimmen über TKMS-Abspaltung ab

Die Aktionäre des Industriekonzerns thyssenkrupp entscheiden am Freitag in einer Online-Hauptversammlung über eine Verselbstständigung der Marineschiffbau-Sparte. Zur Nachricht

8. CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang

Die US-Firma hinter den CROCS-Gummischuhen hat an einem Tag fast 30 Prozent ihres Werts verloren. Anleger schmissen das Papier in Scharen aus den Depots. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken

Die Ölpreise zeigen sich am Freitagvormittag in der Verlustzone.

10. Euro gibt ab

Der Euro sinkt zum Dollar.

