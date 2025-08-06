DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto16,23 +2,6%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.163 -0,5%Euro1,1648 -0,2%Öl65,91 -0,8%Gold3.390 -0,2%
Zölle als Belastung

CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang

08.08.25 08:05 Uhr
Nach Rekordjahren: CROCS-Aktie an der NASDAQ am Boden - Trump-Zölle und Konsumflaute! | finanzen.net

Die US-Firma hinter den CROCS-Gummischuhen hat an einem Tag fast 30 Prozent ihres Werts verloren. Anleger schmissen das Papier in Scharen aus den Depots.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CROCS Inc.
65,50 EUR -11,89 EUR -15,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auslöser für den Kurseinbruch war vor allem die überraschende Prognose eines Umsatzrückgangs von neun bis elf Prozent im laufenden Quartal. CROCS-Chef Andrew Rees sagte zudem in einer Telefonkonferenz mit Analysten, US-Verbraucher verhielten sich insgesamt zurückhaltend bei nicht unbedingt notwendigen Ausgaben.

CROCS rechnet mit einer Belastung von 40 Millionen Dollar in der zweiten Jahreshälfte durch die Importzölle von US-Präsident Donald Trump. Sorgen um mögliche Preiserhöhungen könnten die Kauflust der Verbraucher noch weiter bremsen, warnte Rees. Zugleich rechnet er damit, dass in den USA mit der Fußball-WM 2026 und den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles klassische Sportschuhe populärer werden.

Die CROCS-Aktie schloss den Handelstag an der NASDAQ mit einem Minus von 29,24 Prozent bei 74,39 US-Dollar ab. In einer Gegenreaktion im nachbörslichen Handel geht es dann um 1,59 Prozent auf 75,57 US-Dollar aufwärts.

Im vergangenen Quartal stiegen die Erlöse der Firma, zu der auch die Marke Heydude gehört, im Jahresvergleich um 3,4 Prozent auf rund 1,15 Milliarden Dollar (knapp eine Milliarde Euro). Unter dem Strich gab es einen Verlust von gut 492 Millionen Dollar, der vor allem durch Abschreibungen auf den Markenwert von Heydude ausgelöst wurde. Im Vorjahresquartal stand noch ein Gewinn von knapp 229 Millionen Dollar in den Büchern.

/so/DP/zb

BROOMFIELD (dpa-AFX)

Analysen zu CROCS Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2019CROCS BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
15.01.2019CROCS BuyPivotal Research Group
09.11.2018CROCS BuyPivotal Research Group
06.11.2018CROCS BuyPivotal Research Group
25.07.2018CROCS BuyPivotal Research Group
