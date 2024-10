Strom sparen

Stromkosten stellen momentan für viele Haushalte eine finanzielle Belastung dar. Auch bei Elektrogeräten mit hohem Stromverbrauch wie Wäschetrocknern kann man Energie einsparen.

Kombigeräte sind besonders teuer

Wer knapp bei Kasse ist und Geld sparen will, sollte vollständig auf einen Trockner verzichten. Laut der Energieberatung der Verbraucherzentrale haben auch die neuesten Trockner einen jährlichen Stromverbrauch von bis zu 250 Kilowattstunden und können Kosten von über 100 Euro pro Monat verursachen. Stattdessen sollten Haushalte auf das Lufttrocknen setzen.

Besonders Kombigeräte verbrauchen viel Strom, da sie oft mit speziellen Kondenstrocknern ausgestattet sind. Im Gegensatz dazu nutzen neuere Wäschetrockner oft eine sparsamere Wärmepumpentechnik. Laut Martin Brandis, Energieexperte der Verbraucherzentrale, sind Waschtrockner nur für Haushalte geeignet, die weder Platz für einen Wäscheständer noch für einen separaten Trockner haben.

So kann man bei der Benutzung von Trocknern Geld sparen

Das Forum Waschen empfiehlt, nur gut geschleuderte Wäsche in das Gerät zu geben, um die beste Trocknungsleistung zu erzielen. Ein Schleudergang mit 1.400 Umdrehungen pro Minute kann dabei bis zu 50 Prozent der Feuchtigkeit aus der Wäsche entfernen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft gibt in seiner Kampagne "Sparen was geht" den Tipp, die Laufzeit des Trockners zu verkürzen, indem man die Wäsche vorsortiert. Es ist empfehlenswert, nur Stücke aus ähnlichen Materialien miteinander in die Trommel zu geben, da sie gleich schnell trocknen. Wenn jedoch verschiedene Materialien gemischt werden, verbraucht der Trockner unnötig viel Energie und läuft so lange, bis auch das letzte Stück vollständig getrocknet ist. Um die Trocknungszeit zu minimieren und den Energieverbrauch des Trockners zu reduzieren, sollte außerdem das Flusensieb regelmäßig geleert werden. Es ist wichtig, das Flusensieb regelmäßig zu reinigen, da die Fasern, die sich darin ansammeln, bei der hohen Hitze im Trockner entzünden oder einen Hitzestau verursachen können, wenn das Sieb überfüllt ist. Das Online-Magazin Hausjournal empfiehlt sogar, das Sieb nach jedem Trocknungsvorgang zu entleeren. Manche Trockner verfügen auch über eine automatische Flusenkomprimierung, sodass die Flusen seltener entfernt werden müssen. Die Bedienungsanleitung des Geräts enthält Informationen darüber, ob diese Funktion vorhanden ist.

Redaktion finanzen.net