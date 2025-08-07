DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto16,24 +2,7%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.125 -0,5%Euro1,1644 -0,2%Öl66,21 -0,3%Gold3.394 -0,1%
Zweites Quartal

Munich Re-Aktie: Munich Re von geringeren Katastrophenschäden beflügelt- Preisrückgang bei Verträgen

08.08.25 07:47 Uhr
Munich Re-Aktie: Katastrophenschäden sinken | finanzen.net

Ungewöhnlich geringe Großschäden haben dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re im zweiten Quartal einen Rekordgewinn beschert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
602,60 EUR 14,20 EUR 2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Schäden durch Naturkatastrophen kosteten den DAX-Konzern im Schaden- und Unfallgeschäft gerade mal 20 Millionen Euro, wie er am Freitag in München mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte er dafür noch mehr als eine halbe Milliarde Euro ausgegeben. Der Überschuss sprang in der Folge um 30 Prozent auf fast 2,1 Milliarden Euro nach oben, wie die Munich Re bereits im Juli mitgeteilt hatte. Vorstandschef Joachim Wenning sieht den Rückversicherer damit auf Kurs zu einem Jahresgewinn von 6 Milliarden Euro. Allerdings muss die Munich Re in ihrem Kerngeschäft nach mehreren Jahren kräftiger Prämienerhöhungen ein weiteres Mal sinkende Preise hinnehmen.

Bei der Vertragserneuerung mit Erstversicherern wie Allianz und Generali zum 1. Juli sanken die Preise für Rückversicherungsschutz den Angaben zufolge risikobereinigt um 2,5 Prozent. Die Munich Re verzichtete daher auf Geschäft, das Volumen ging um 3,2 Prozent zurück. Über alle bisherigen Erneuerungsrunden seit Januar verzeichnete die Munich Re damit einen bereinigten Preisrückgang um 1,2 Prozent.

/stw/mis

MÜNCHEN (dpa-AFX)

mehr Analysen