Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 547,60 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 547,60 EUR. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 547,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 548,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.661 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 615,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 12,45 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 460,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 15,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 22,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 20,00 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 582,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 15,94 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12,16 EUR je Aktie erzielt worden. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,53 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 11.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 49,07 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

