DAX24.331 ±0,0%Est505.685 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1586 -0,2%Öl62,12 +0,8%Gold4.078 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- Analysten uneinig bei TKMS -- DroneShield, Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Anschlusskäufe treiben Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB weiter hinauf Anschlusskäufe treiben Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB weiter hinauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit stabiler Tendenz

22.10.25 12:04 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 547,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
547,40 EUR -1,20 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 547,20 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 551,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 546,00 EUR. Bei 550,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.857 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei einem Wert von 615,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2025). Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 12,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 460,80 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 18,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 22,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 20,00 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 582,00 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,94 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 12,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,53 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 49,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 10 Jahren eingebracht

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight ein

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen