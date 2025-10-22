Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit stabiler Tendenz

Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 547,20 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 547,20 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 551,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 546,00 EUR. Bei 550,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.857 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei einem Wert von 615,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2025). Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 12,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 460,80 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 18,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 22,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 20,00 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 582,00 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,94 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 12,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,53 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 49,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 10 Jahren eingebracht

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight ein

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten