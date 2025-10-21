Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger greifen bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 547,80 EUR zu.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 547,80 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 548,80 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 547,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84.244 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2025 bei 615,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 460,80 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 15,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 22,18 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 582,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,94 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 12,16 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,53 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,57 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 49,07 EUR fest.

