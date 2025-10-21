DAX24.276 +0,1%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1621 -0,2%Öl60,75 -0,3%Gold4.298 -1,4%
Notierung im Fokus

21.10.25 09:22 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 546,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 547,20 EUR an. Bei 547,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 9.872 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2025 bei 615,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,62 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 460,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 20,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 22,18 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 582,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025. Das EPS wurde auf 15,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,27 Prozent auf 17,53 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 49,07 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

