Merck-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Merck-Aktie

Merck-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs unterzogen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Angesichts negativer Einmaleffekte in der Elektroniksparte habe der Pharma- und Technologiekonzern zwar insgesamt enttäuscht, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings habe der Bereich Life Science, insbesondere das Geschäftsfeld Process Solutions, mit einem Verhältnis von Auftragseingang zum Umsatz von über eins stark abgeschnitten.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Merck-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:18 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 107,85 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 29,81 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 62.316 Merck-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 21,5 Prozent abwärts.

