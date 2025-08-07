DAX24.174 -0,1%ESt505.344 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1634 -0,3%Öl66,83 +0,6%Gold3.388 -0,3%
Einstufung im Blick

Merck-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Merck-Aktie

08.08.25 12:34 Uhr
Merck-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Merck-Aktie

Merck-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
108,05 EUR 4,20 EUR 4,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Angesichts negativer Einmaleffekte in der Elektroniksparte habe der Pharma- und Technologiekonzern zwar insgesamt enttäuscht, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings habe der Bereich Life Science, insbesondere das Geschäftsfeld Process Solutions, mit einem Verhältnis von Auftragseingang zum Umsatz von über eins stark abgeschnitten.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Merck-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:18 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 107,85 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 29,81 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 62.316 Merck-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 21,5 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Merck KGaA

Analysen zu Merck KGaA

12:31Merck KaufenDZ BANK
12:31Merck BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Merck BuyUBS AG
07.08.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Merck BuyUBS AG
12:31Merck KaufenDZ BANK
12:31Merck BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Merck BuyUBS AG
07.08.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Merck BuyUBS AG
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
27.05.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.04.2025Merck Market-PerformBernstein Research
10.04.2025Merck Market-PerformBernstein Research
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

