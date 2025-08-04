UBS verlässt Net-Zero Banking Alliance
Mit der UBS hat eine weitere Großbank die Net-Zero Banking Alliance verlassen.
Sie folgt damit Banken wie JPMorgan, Citigroup, HSBC Holdings und Barclays. Die von den Vereinten Nationen geförderte Net-Zero Banking Alliance zielt darauf ab, die Branche bis 2050 klimaneutral zu machen.
UBS war der Gruppe 2021 als eines der Gründungsmitglieder beigetreten. Der Rückzug folge der jährlichen Überprüfung der Mitgliedschaften im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und Klima. "Unser Bekenntnis zur Nachhaltigkeit ist unverändert und wir erkennen die Bedeutung einer ordnungsgemäßen Transformation zu einer CO2-armen Wirtschaft an", teilte die Bank mit.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
Weitere UBS News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Pincasso / Shutterstock.com
Nachrichten zu UBS
Analysen zu UBS
