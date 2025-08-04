DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,7%Dow43.945 -0,6%Nas21.260 +0,4%Bitcoin100.255 +1,7%Euro1,1641 -0,1%Öl66,88 -0,1%Gold3.391 +0,7%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Klimaneutralität

UBS verlässt Net-Zero Banking Alliance

07.08.25 17:39 Uhr
UBS verlässt Klimabündnis: Was bedeutet das? | finanzen.net

Mit der UBS hat eine weitere Großbank die Net-Zero Banking Alliance verlassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
31,48 CHF 0,79 CHF 2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Sie folgt damit Banken wie JPMorgan, Citigroup, HSBC Holdings und Barclays. Die von den Vereinten Nationen geförderte Net-Zero Banking Alliance zielt darauf ab, die Branche bis 2050 klimaneutral zu machen.

UBS war der Gruppe 2021 als eines der Gründungsmitglieder beigetreten. Der Rückzug folge der jährlichen Überprüfung der Mitgliedschaften im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und Klima. "Unser Bekenntnis zur Nachhaltigkeit ist unverändert und wir erkennen die Bedeutung einer ordnungsgemäßen Transformation zu einer CO2-armen Wirtschaft an", teilte die Bank mit.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Pincasso / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

DatumMeistgelesen
Analysen zu UBS

DatumRatingAnalyst
06.08.2025UBS OutperformRBC Capital Markets
01.08.2025UBS KaufenDZ BANK
30.07.2025UBS BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025UBS OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
