DAX24.157 -0,2%ESt505.343 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1639 -0,2%Öl66,77 +0,5%Gold3.393 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang
CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Im Aufwind

Nordex-Aktie mit Kursrally - höchster Stand seit Frühjahr 2021

08.08.25 11:29 Uhr
Nordex: Höchster Aktienkurs seit 2021 | finanzen.net

Eine beachtliche Sommer-Rally haben zuletzt die Aktien von Nordex hingelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
23,32 EUR 0,66 EUR 2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
96,38 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vestas Wind Systems A-S
15,78 EUR 0,23 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Seit Anfang Juli stieg der Kurs um fast 40 Prozent und am Freitag auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2021. Im Börsenjahr 2025 hat sich der Kurs mittlerweile mehr als verdoppelt. Der Börsenwert liegt damit bei gut 5,5 Milliarden Euro. Via XETRA geht es zeitweise 3,28 Prozent auf 23,32 Euro aufwärts.

Wer­bung

Analyst Phil Buller von der Bank JPMorgan wies in einer Branchenstudie darauf hin, dass Nordex im zweiten Quartal bei den weltweiten Aufträgen für Windkraftturbinen auf Rang eins gelegen habe, gefolgt von Vestas. Vestas legten am Freitag um gut zweieinhalb Prozen zu.

Ein Marktexperte von Bernstein Research merkte an, dass die Aktivitäten auf dem deutschen Markt stark anzögen. Insgesamt würden 2025 landgestützte Windkraftanlagen im Volumen von 14,4 Gigawatt auktioniert. Die bislang in zwei Auktionen vergebenen Konzessionen seien mit 7,5 Gigawatt nahezu doppelt so hoch wie in den ersten beiden Auktionen des vergangenen Jahres.

/bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
02.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
27.06.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
13.06.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
19.05.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen