DZ BANK: Merck-Aktie erhält Kaufen

08.08.25 12:34 Uhr
DZ BANK-Analyst Peter Spengler hat eine ausführliche Untersuchung des Merck-Papiers durchgeführt.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 151 Euro belassen. Der Life-Science-Bereich des Chemie- und Pharmakonzerns sei zurück auf dem Wachstumspfad, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuell seien die Darmstädter aber von negativen Währungskursen und konjunktureller Unsicherheit betroffen. Vor allem die Handels- und Gesundheitspolitik des US-Präsidenten Donald Trump beeinflusse derzeit den Aktienkurs negativ. Aus seiner Sicht hat dies
aber zu einer übertriebenen Unterbewertung geführt.

Aktienauswertung: Die Merck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:18 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 107,85 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 62.316 Aktien. Seit Jahresanfang 2025 büßte die Aktie um 21,5 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

