DZ BANK: Merck-Aktie erhält Kaufen

DZ BANK-Analyst Peter Spengler hat eine ausführliche Untersuchung des Merck-Papiers durchgeführt.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 151 Euro belassen. Der Life-Science-Bereich des Chemie- und Pharmakonzerns sei zurück auf dem Wachstumspfad, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuell seien die Darmstädter aber von negativen Währungskursen und konjunktureller Unsicherheit betroffen. Vor allem die Handels- und Gesundheitspolitik des US-Präsidenten Donald Trump beeinflusse derzeit den Aktienkurs negativ. Aus seiner Sicht hat dies

aber zu einer übertriebenen Unterbewertung geführt.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:18 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 107,85 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 62.316 Aktien. Seit Jahresanfang 2025 büßte die Aktie um 21,5 Prozent ein.

