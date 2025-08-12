DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,7%Dow43.878 -0,7%Nas21.155 -0,1%Bitcoin100.315 +1,7%Euro1,1623 -0,3%Öl66,35 -0,9%Gold3.389 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- US-Börsen rot -- D-Wave Quantum mit mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Telekom, Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Euro kann Gewinne zum US-Dollar verteidigen - Das steckt dahinter Euro kann Gewinne zum US-Dollar verteidigen - Das steckt dahinter
Firefly Aerospace-Aktie springt am ersten Handelstag hoch: Erstkurs weit über Ausgabepreis - Milliardenbewertung Firefly Aerospace-Aktie springt am ersten Handelstag hoch: Erstkurs weit über Ausgabepreis - Milliardenbewertung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
US-Zinsen im Blick

Euro kann Gewinne zum US-Dollar verteidigen - Das steckt dahinter

07.08.25 21:04 Uhr
Euro Dollar Kurs: Diese Spekualtionen treiben den Eurokurs derzeit an | finanzen.net

Der Euro hat am Donnerstag seine jüngsten Kursgewinne weitgehend verteidigt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,3482 CNY -0,0251 CNY -0,30%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8667 GBP -0,0062 GBP -0,70%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1250 HKD -0,0241 HKD -0,26%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
171,4600 JPY -0,3700 JPY -0,22%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1624 USD -0,0032 USD -0,27%
Charts|News

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete im New Yorker Handel 1,1625 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1643 (Mittwoch: 1,1604) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8588 (0,8617) Euro gekostet.

Zuletzt hatte der Euro Auftrieb durch schwache US-Konjunkturdaten erhalten. Besonders der am vergangenen Freitag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht hatte deutlich enttäuscht. Die Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bestätigten das Bild eines sich abschwächenden Arbeitsmarktes. Die Zahl der Hilfsanträge legte stärker zu als erwartet. Die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed wurden so weiter gestützt.

Der Schweizer Franken blieb zu anderen wichtigen Währungen unter Druck. Seit Donnerstag gelten für die Schweiz so hohe US-Zölle wie für kaum ein anderes Land: 39 Prozent. Bundespräsidentin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin waren zwar persönlich nach Washington gereist, sind aber am Donnerstagmorgen mit leeren Händen zurückgekehrt. Von einem Horrorszenario ist die Rede, von Zehntausenden Arbeitsplätzen, die in Gefahr seien.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Alessio Ponti / Shutterstock.com, Joachim Wendler / Shutterstock.com