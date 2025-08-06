Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern
Für Airbnb-Investoren wurde es am Mittwoch nachbörslich spannend. Der Zimmervermittler hat seine Bücher geöffnet.
Airbnb hat in seinem zweiten Geschäftsquartal 2025 ein Ergebnisplus erwirtschaftet. Nach einem Gewinn von 0,860 US-Dollar je Aktie vor Jahresfrist verdiente der Zimmervermittler im aktuellen Berichtsquartal 1,03 US-Dollar je Anteilsschein und schlug damit die Markterwartungen (0,937 US-Dollar je Aktie).
Der Umsatz lag mit 3,096 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen (3,03 Milliarden US-Dollar), im Vergleich zum Vorjahr, als noch Erlöse von 2,75 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten, stieg er an.
Die Airbnb-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ zeitweise 5,94 Prozent tiefer bei 122,75 US-Dollar.
