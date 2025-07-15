Aktien von Heidelberg Materials, HOCHTIEF und Co. profitieren von Putin-Trump-Treffen
Die Möglichkeit eines Waffenstillstands im Ukraine-Krieg hat am Donnerstag potenzielle Profiteure infrastruktureller Investitionen nach oben getrieben.
Werte in diesem Artikel
So gewinnt die Aktie von Heidelberg Materials via XETRA zeitweise 5,38 Prozent auf 206,70 Euro und nähern sich dem Rekordhoch von vor einem Monat bei 207,70 Euro stark an.
In der zweiten Reihe verteuern sich die Aktien des Baudienstleisters HOCHTIEF zeitweise um 2,91 Prozent auf 201,60 Euro. Im SDAX der Nebenwerte steigen die Papiere des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson zeitweise um 5,84 Prozent auf 23,55 Euro. Auch Unternehmen wie Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich und KION, Hersteller von Bauchemikalien wie WACKER CHEMIE und der Motorenbauer DEUTZ stehen im Blick.
Ein etwaiges Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem US-Präsidenten Trump nannte Analyst Jens Klatt vom Broker XTB "sehr positive Neuigkeiten". Selbst dann, wenn es zunächst nur zu einem bilateralen Treffen zwischen Trump und Putin kommen sollte und der ukrainische Präsident Selenskyj zunächst außen vor bleibe. Es wäre "ein erster, wichtiger Schritt".
/bek/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
