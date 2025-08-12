DAX24.122 -0,3%ESt505.334 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.032 -0,6%Euro1,1646 -0,2%Öl66,60 +0,3%Gold3.398 ±0,0%
Devisen im Blick

Warum der Euro etwas nachgibt

08.08.25 09:59 Uhr
Euro-Dollar-Kurs fällt: Gründe jetzt entdecken! | finanzen.net

Der Kurs des Euro ist am Freitag etwas gefallen.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1653 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

Am Vorabend war der US-Dollar zeitweise unter Druck geraten, während der Euro im Gegenzug zulegen konnte. Nach Einschätzung des Experten Michael Pfister von der Commerzbank hat die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Stephan Miran als neues Mitglied im Direktorium der US-Notenbank Fed zu nominieren, die US-Währung nur kurzfristig geschwächt. Miran ersetzt Adriana Kugler, die letzte Woche überraschend und vorzeitig zurückgetreten war.

"Da die Amtszeit von Frau Kugler sowieso im Januar ausgelaufen wäre, wird Stephan Miran vorerst ebenfalls nur bis Januar diese Rolle ausfüllen", sagte Pfister. Seiner Einschätzung nach sei davon auszugehen, dass die Fed mit Miran einen weiteren Unterstützer für eine taubenhaftere Geldpolitik gewinnt. Er wird sich also eher für sinkende Zinsen starkmachen.

Im weiteren Tagesverlauf wird nicht mit stärkeren Impulsen am Devisenmarkt gerechnet. Kurz vor dem Wochenende stehen keine wichtigen Konjunkturdaten in der Eurozone und den USA auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

