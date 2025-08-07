DAX24.145 -0,2%ESt505.332 ±-0,0%Top 10 Crypto16,10 +1,8%Dow44.085 +0,3%Nas21.367 +0,6%Bitcoin100.302 -0,3%Euro1,1650 -0,1%Öl66,75 +0,5%Gold3.398 ±0,0%
Gründe unbekannt

Tesla-Aktie zieht an: Tesla nimmt nicht an IAA in München teil

08.08.25 15:41 Uhr
NASDAQ-Titel Tesla-Aktie zieht an: Automesse IAA ohne Tesla - was steckt hinter der Absage? | finanzen.net

Tesla kommt nicht zur diesjährigen IAA Mobility.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
282,80 EUR 9,25 EUR 3,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Unternehmen habe entschieden, nicht teilzunehmen, heißt es dazu vom Veranstalter der Messe, dem Verband der Automobilindustrie (VDA), einen Monat vor Beginn der Messe in München. Zu den Gründen dafür könne man nichts sagen. Anfragen bei Tesla blieben zunächst unbeantwortet.

Bei der letzten IAA vor zwei Jahren war Tesla auf der Messe vertreten und hatte dort unter anderem die Deutschlandpremiere seines überarbeiteten Fahrzeugs Model 3 gefeiert. Verglichen mit anderen Herstellern war der Auftritt damals aber eher klein.

Tesla hat in Europa und Deutschland zuletzt stark an Marktanteilen und Beliebtheit eingebüßt. In den ersten sieben Monaten des Jahres liegt der Konzern bei den Elektroauto-Neuzulassungen hierzulande nur noch auf Rang 9. Vor einigen Jahren war er noch Spitzenreiter.

Immer wieder Proteste gegen Tesla

Zudem gab es zuletzt immer wieder Proteste gegen Tesla, wobei die politischen Aktivitäten von Chef Elon Musk eine zentrale Rolle spielten. Auch Autos der Marke wurden angezündet. Ob es einen Zusammenhang dieser Entwicklungen zum Verzicht auf einen IAA-Auftritt gibt, ist allerdings völlig unklar.

Die IAA findet dieses Jahr nach 2023 und 2021 zum dritten Mal in München statt. Beide Male wurde sie von Protesten begleitet, die 2023 aber insgesamt kleiner ausfielen als bei der ersten Münchner Ausgabe der Messe.

Anfang Juli hatte die IAA von steigenden Flächenbuchungen und einer verstärkten Internationalität der Aussteller berichtet. Unter anderem war schon zu diesem Zeitpunkt eine Rekordzahl an chinesischen Unternehmen angemeldet.

Im Freitagshandel gewinnt die Tesla-Aktie an der NASDAQ zeitweise 2,01 Prozent auf 328,76 US-Dollar.

/ruc/DP/jha

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX)

