Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
DAX aktuell

Ukraine-Hoffnung treibt DAX weit nach oben - 24.000-Punkte-Marke deutlich übersprungen

07.08.25 11:16 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - DAX springt weit über 24.000-Punkte-Marke | finanzen.net

Nachdem der deutsche Leitindex zwei Tage an der 24.000er-Marke gescheitert war, nimmt er am Donnerstag Anlauf und überspringt sie deutlich.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.312,4 PKT 388,0 PKT 1,62%
Charts|News|Analysen

Der DAX ging mit einem minimalen Minus von 0,06 Prozent bei 23.910,87 Punkten in den Handelstag. Im weiteren Verlauf pendelte er in einer engen Range um die Nulllinie, kann sich dann nach oben absetzen und lässt dabei die psychologisch wichtige 24.000er-Marke deutlich hinter sich. Zeitweise bewegt er sich sogar über der 24.300er-Marke.

DAX-Rekord

Am 10. Juli hatte der DAX bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sieht die Käufer am Markt von zwei vagen Hoffnungen angetrieben: Eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im September sowie ein Treffen zwischen den Präsidenten der USA, Ukraine und Russlands "vielleicht schon in der kommenden Woche". Inzwischen hat der Kreml ein Treffen zwischen Trump und Putin bestätigt.

Bilanzen und Ausblicke bleiben im Fokus

Das Interesse der Investoren richtet sich unverändert auf die Quartalszahlen und Ausblicke der Unternehmen. Am Donnerstag stehen unter anderem die Zahlen der DAX-Konzerne Siemens und Deutsche Telekom und Allianz auf der Agenda.

Zollstreit bleibt weiterhin Thema

Donald Trump hat Einfuhrzölle von 100 Prozent für importierte Computerchips angekündigt, mit der Absicht, die Fertigung zurück in die USA zu verlagern. Firmen, die sich verpflichten oder bereits in den USA in Chipproduktion investieren, sollen von der Abgabe ausgenommen werden - das betrifft bereits große Konzerne wie Apple, die hohe Investitionen zugesagt haben.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, KenDrysdale / Shutterstock.com

