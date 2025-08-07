Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen fester -- IonQ bleibt in der Verlustzone -- Apple erhöht US-Investitionen -- Telekom hebt Prognose an -- Allianz im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte wankelmütig. Der DAX eröffnete höher und verblieb bis Mittag in der Gewinnzone. Nach einem kurzen Ausflug ins Minus, legte er wieder leicht zu und beendete den Tag 0,33 Prozent fester bei 23.924,36 Zählern. Die 24.000er-Marke bleibt damit in Reichweite.

Auch der TecDAX eröffnete mit einem Aufschlag und rutschte dann sichtlich auf rotes Terrain. Schlussendlich verlor er 0,86 Prozent auf 3.767,63 Einheiten. Auch am Donnerstag dürfte der DAX erneut versuchen, die Marke von 24.000 Punkten zu überschreiten, nachdem er in den vergangenen zwei Handelstagen knapp daran gescheitert war. Entscheidend könnte sein, wie Anleger auf die neuesten Quartalszahlen mehrerer DAX-Konzerne reagieren. Unter anderem haben Siemens und die Deutsche Telekom ihre Bücher geöffnet.





Mit den europäischen Aktienmärkten ging es am Mittwoch aufwärts. Der EURO STOXX 50 gewann anfänglich und verblieb auch weiterhin auf grünem Terrain. Zur Schlussglocke stand bei ihm ein Plus von 0,26 Prozent auf 5.263,35 Punkte an der Tafel. Europäische Aktienmärkte notierten am Mittwoch mit leichten Gewinnen, trotz schwächerer Vorgaben aus den USA. Aus konjunktureller Sicht gab es laut Wirtschaftskalender kaum neue Impulse. Im Fokus bleibt weiterhin das Thema Zölle: US-Präsident Donald Trump hat erneut mit drastischen Importzöllen gedroht - diesmal mit Sätzen von bis zu 250 Prozent auf Pharmaprodukte sowie mit höheren Abgaben auf Halbleiterimporte. Nachdem er zuvor bereits die Pharmaindustrie zu niedrigeren Medikamentenpreisen aufgefordert hatte, könnten Aktien aus diesem Sektor im Vergleich hinter dem Markt zurückbleiben. Die laufende Berichtssaison bleibt ein weiterer zentraler Faktor. Sie hat bislang mit überwiegend positiven Ergebnissen überzeugt und dürfte auch weiterhin die Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen.





Die US-Börsen notierten am Mittwoch mit Aufschlägen. Der Dow Jones stieg anfänglich bereits leicht ins Plus. Nachdem er kurzfristig an die Nulllinie zurückfiel, wies er im weiteren Verlauf wieder positive Vorzeichen aus. Er verabschiedete sich letztlich 0,19 Prozent stärker bei 44.193,55 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenso stärker und legte auch im Anschluss deutlich zu. Er beendete den Tag mit einem Plus von 1,21 Prozent bei 21.169,42 Zählern. Positive Impulse lieferten erfreuliche Quartalszahlen sowie kursierende Berichte über den ChatGPT-Entwickler OpenAI. Relevante Konjunkturdaten standen zur Wochenmitte nicht an. Zwar rückte auch ein Treffen zwischen Vertretern der USA und Russlands in den Fokus, mangels konkreter Ergebnisse bestimmten jedoch Unternehmensnachrichten das Geschehen. Laut Medienberichten war Steve Witkoff, Sondergesandter von US-Präsident Donald Trump, zu Gesprächen mit der russischen Führung in Moskau eingetroffen. Der Besuch erfolgt kurz vor Ablauf eines Ultimatums, das Trump Moskau für ein Ende des Angriffskriegs gegen die Ukraine gesetzt hat. Der Präsident droht mit Sanktionen gegen Staaten, die weiterhin russisches Öl importieren.




