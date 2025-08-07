DAX23.924 +0,3%ESt505.263 +0,3%Top 10 Crypto15,40 -1,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.103 -0,5%Euro1,1670 +0,1%Öl67,33 +0,6%Gold3.378 +0,3%
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen fester -- IonQ bleibt in der Verlustzone -- Apple erhöht US-Investitionen -- Telekom hebt Prognose an -- Allianz im Fokus
Top News
Merck-Aktie: Darmstädter Merck erleidet Gewinn- und Umsatzeinbruch Merck-Aktie: Darmstädter Merck erleidet Gewinn- und Umsatzeinbruch
Allianz-Aktie: Allianz übertrifft alle Erwartungen und bestätigt Ausblick Allianz-Aktie: Allianz übertrifft alle Erwartungen und bestätigt Ausblick
aktualisiert 07.08.25 07:31 Uhr

LEG Immobilien kehrt in die Gewinnzone zurück und hebt Jahresziel leicht an. Merck erleidet Gewinn- und Umsatzeinbruch. Siemens setzt Wachstum fort. Airbnb kann Gewinn steigern. freenet bestätigt Prognose.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte wankelmütig.

Der DAX eröffnete höher und verblieb bis Mittag in der Gewinnzone. Nach einem kurzen Ausflug ins Minus, legte er wieder leicht zu und beendete den Tag 0,33 Prozent fester bei 23.924,36 Zählern. Die 24.000er-Marke bleibt damit in Reichweite.
Auch der TecDAX eröffnete mit einem Aufschlag und rutschte dann sichtlich auf rotes Terrain. Schlussendlich verlor er 0,86 Prozent auf 3.767,63 Einheiten.

Auch am Donnerstag dürfte der DAX erneut versuchen, die Marke von 24.000 Punkten zu überschreiten, nachdem er in den vergangenen zwei Handelstagen knapp daran gescheitert war. Entscheidend könnte sein, wie Anleger auf die neuesten Quartalszahlen mehrerer DAX-Konzerne reagieren. Unter anderem haben Siemens und die Deutsche Telekom ihre Bücher geöffnet.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

IonQ-Aktie sackt ab: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken
IonQMerckAllianzSiemensDeutsche TelekomfreenetChip-Zölle

News-Ticker

Weitere anzeigen

Börsenchronik

06.08.25DAX letztlich mit Plus -- Wall Street schließt höher -- Novo Nordisk verdient weniger -- Super Micro enttäuscht -- Disney, DroneShield, Rheinmetall, Bayer, Commerzbank, Siemens Energy, AMD im Fokus
05.08.25DAX letztlich freundlich -- US-Börsen schließen tiefer -- Palantir übertrifft alle Erwartungen -- BioNTech, Rheinmetall, Coinbase, RENK, HENSOLDT, DHL, BYD, Continental, Infineon, FMC im Fokus
04.08.25DAX schließt höher -- Gewinne an den US-Börsen -- Buffetts Berkshire: Milliardenabschreibung -- BioNTech dämmt Verluste ein -- ON Semi, D-Wave, Tesla, Figma, VW, BYD, Novo Nordisk, Palantir im Fokus
01.08.25Bilanzen und Zölle im Fokus: DAX fällt zum Wochenschluss unter 24.000 -- US-Börsen tiefer -- Starke Apple-Bilanz -- Amazon, Moderna, Figma, Coinbase, HENSOLDT, D-Wave im Fokus
31.07.25Wall Street letztlich tiefer -- DAX schließt in Rot -- Figma-IPO -- HENSOLDT wächst weiter kräftig -- BMW, Airbus, AMD, Novo Nordisk, PayPal, D-Wave, BYD, DroneShield, Bayer, Microsoft, Meta im Fokus
