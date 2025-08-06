DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,70 +2,0%Dow43.906 -0,7%Nas21.166 ±-0,0%Bitcoin100.345 +1,7%Euro1,1639 -0,1%Öl66,36 -0,9%Gold3.395 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- US-Börsen rot -- D-Wave Quantum mit mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Telekom, Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Microsoft-Aktie tiefer: ChatGPT-Erfinder OpenAI veröffentlicht neues KI-Modell GPT-5 Microsoft-Aktie tiefer: ChatGPT-Erfinder OpenAI veröffentlicht neues KI-Modell GPT-5
Eli Lilly-Aktie bricht ein nach enttäuschender Studie zu Abnehmmedikament Eli Lilly-Aktie bricht ein nach enttäuschender Studie zu Abnehmmedikament
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Neue Generation

Microsoft-Aktie tiefer: ChatGPT-Erfinder OpenAI veröffentlicht neues KI-Modell GPT-5

07.08.25 21:20 Uhr
NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie fällt: OpenAI zündet das nächste KI-Feuerwerk - neues KI-Modell GPT-5 ist da | finanzen.net

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI bringt im Wettbewerb der KI-Firmen die nächste Generation seiner Software an den Start.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
168,50 EUR -0,80 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
660,60 EUR -2,60 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
446,50 EUR -3,60 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

GPT-5 sei "erheblich besser" in großen und kleinen Dingen, sagte OpenAI-Chef Sam Altman. Die Vorgängerversion GPT-4 kommuniziere auf dem Niveau eines Hochschul-Studenten - GPT-5 sei dagegen wie ein "Experte für jedes Thema mit einem Doktortitel", versprach er. Der Chatbot ChatGPT wird künftig auch für Nutzer der kostenlosen Version mit GPT-5 laufen.

Wer­bung

Einen besonderen Fokus legt OpenAI darauf, dass die neue Generation gut darin sei, Software zu programmieren. So demonstrierte die Firma, wie GPT-5 auf Grundlage lediglich einer Beschreibung der Funktionen mehrere Varianten einer Web-App zum Vokabel-Training erstellte. Die "GPT-5-Ära" werde davon geprägt sein, dass man "Software auf Anfrage" erschaffen könne, sagte Altman.

Mit der Veröffentlichung von ChatGPT Ende 2022 begann der Hype rund um Künstliche Intelligenz. OpenAI zufolge zählt ChatGPT derzeit fast 700 Millionen wöchentliche Nutzer. Neben OpenAI sind auch Unternehmen wie Anthropic, Elon Musks xAI sowie die Tech-SchwergewichteGoogle und Meta im Wettlauf um die Führungsposition in der KI-Zukunft. Microsoft kooperiert unterdessen mit OpenAI und kündigte an, GPT-5 in seine Produkte zu integrieren. Das Modell wurde in Microsofts Cloud-Plattform Azure trainiert.

Die Microsoft-Aktie steht im Donnerstagshandel an der NASDAQ zeitweise 1,12 Prozent tiefer bei 519,08 US-Dollar.

/so/DP/he

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JarTee / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen