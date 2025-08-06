Henkel vz-Analyse: Warburg Research vergibt Buy an Henkel vz-Aktie
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Henkel vz-Aktie durch Warburg Research.
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen für das erste Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Resultate deuteten eine deutliche Verbesserung im zweiten Quartal an, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei sei die Margenentwicklung solide. Die Zahlen sollten dazu beitragen, den Bewertungsabstand zur Vergleichsgruppe zu verringern.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Henkel vz-Aktie zur Zeit der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 11:32 Uhr 2,4 Prozent. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 38,61 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 169.871 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2025 um 16,6 Prozent abwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2025 dürfte Henkel vz am 07.08.2025 präsentieren.
