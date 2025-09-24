Henkel vz Aktie News: Henkel vz reagiert am Nachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 69,20 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 69,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 69,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 167.112 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 21,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,54 EUR am 23.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 5,29 Prozent Luft nach unten.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,11 EUR belaufen. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 81,14 EUR.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

