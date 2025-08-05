Deutsche Bank AG

Henkel vz Buy

11:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienbewertung signalisiere, dass Anleger immer noch Beweise für eine bessere Absatzentwicklung wollten, statt "im Zweifel für den Angeklagten zu sein", schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET

