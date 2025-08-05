Henkel vz. Aktie
Marktkap. 27,24 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienbewertung signalisiere, dass Anleger immer noch Beweise für eine bessere Absatzentwicklung wollten, statt "im Zweifel für den Angeklagten zu sein", schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Buy
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
81,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
69,86 €
|Abst. Kursziel*:
15,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
70,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,35%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,04 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|12:01
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:16
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:01
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:16
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:16
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|13.05.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:01
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research