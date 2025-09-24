DAX23.545 -0,5%ESt505.446 -0,3%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.054 -0,1%Nas22.403 -0,4%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1674 -0,6%Öl68,71 -0,5%Gold3.736 ±0,0%
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

25.09.25 16:11 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

Die Aktie von Henkel vz zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 69,06 EUR.

Die Henkel vz-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 69,06 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 69,20 EUR. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,50 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 175.398 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2025 Kursverluste bis auf 65,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2024 mit 2,04 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,14 EUR.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Henkel vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,44 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

