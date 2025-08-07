Henkel vz. Aktie
Marktkap. 27,46 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer gesenkten Umsatzprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das Wachstum aus eigener Kraft liege in etwa im Rahmen der Markterwartung, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Entscheidend sei, dass sich der Rückgang im Verbrauchergeschäft deutlich abgeschwächt habe./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
69,36 €
|Abst. Kursziel*:
15,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
69,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,67%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|11:56
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
