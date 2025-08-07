DAX 24.175 -0,1%ESt50 5.343 +0,2%Top 10 Crypto 16,03 +1,3%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.180 -0,4%Euro 1,1634 -0,3%Öl 66,83 +0,6%Gold 3.388 -0,3%
Henkel vz. Aktie

Henkel vz. Aktien-Sparplan
69,16 EUR -0,24 EUR -0,35 %
STU
Marktkap. 27,46 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN wurde kopiert
WKN 604843

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
Symbol HENOF

Henkel vz Buy

12:31 Uhr
Henkel vz Buy
Henkel KGaA Vz.
69,16 EUR -0,24 EUR -0,35%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer gesenkten Umsatzprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das Wachstum aus eigener Kraft liege in etwa im Rahmen der Markterwartung, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Entscheidend sei, dass sich der Rückgang im Verbrauchergeschäft deutlich abgeschwächt habe./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Buy

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
69,36 €		 Abst. Kursziel*:
15,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
69,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,67%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

11:56 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07.08.25 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 Henkel vz. Neutral UBS AG
mehr Analysen

