Henkel vz. Aktie
Marktkap. 27,9 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Henkel auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Bei der Vorlage der Resultate des Konsumgüterkonzerns hätten die positiven Aspekte überwogen, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das Jahr 2025 habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen allerdings etwas reduziert./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Henkel vz. Kaufen
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
71,40 €
|Abst. Kursziel*:
26,05%
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
71,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,38%
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
