Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,17 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Rückkehr zur Steigerung der Absatzvolumina stehe vor der Tür, schrieb Jörg Philipp Frey in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Halbjahreszahlen. Diese seien ordentlich ausgefallen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Henkel vz. Buy
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
72,18 €
|Abst. Kursziel*:
31,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,24%
|
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,34 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
