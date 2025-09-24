Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 68,60 EUR abwärts.

Das Papier von Henkel vz befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 68,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 68,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.922 Henkel vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,01 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 4,46 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,11 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 83,14 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,44 EUR je Aktie belaufen.

