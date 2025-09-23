Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 69,02 EUR.

Das Papier von Henkel vz befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 69,02 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 68,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,08 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 154.619 Aktien.

Am 10.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 28,22 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,54 EUR am 23.06.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 2,04 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,14 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

