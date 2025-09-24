Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag ohne große Veränderung

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 69,04 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 69,04 EUR. Bei 69,20 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,50 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 80.463 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 28,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 5,07 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 2,04 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 83,14 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,44 EUR je Aktie aus.

