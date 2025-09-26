DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin93.648 -0,1%Euro1,1704 ±0,0%Öl69,75 +0,2%Gold3.763 ±0,0%
Langzeit-Investment

Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

28.09.25 11:03 Uhr
So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Aptos Investoren gebracht.

Am 27.09.2024 notierte Aptos bei 8,498 USD. Bei einem APT-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.176,75 Aptos in seinem Portfolio. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 4,226 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.972,99 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -50,27 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von APT liegt derzeit bei 3,922 USD und wurde am 25.09.2025 erreicht. Am 06.12.2024 erreichte Aptos sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net

