Sui: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

28.09.25 11:03 Uhr
Vor Jahren in Sui eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 1,660 USD wert. Bei einer SUI-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,23 Sui in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Sui am 27.09.2025 auf 3,183 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 191,71 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 91,71 Prozent gesteigert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 03.10.2024 bei 1,673 USD. Am 04.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5,296 USD.

