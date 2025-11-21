DAX23.132 -0,6%Est505.526 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -6,1%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.495 -3,5%Euro1,1548 +0,2%Öl62,63 -0,9%Gold4.048 -0,7%
Bitcoin beschleunigt Talfahrt - Experte: 'Crash auf Raten'

21.11.25 09:13 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat seine Talfahrt am Freitag beschleunigt fortgesetzt. Zwischenzeitlich sackte der Kurs am Morgen Richtung 82.000 US-Dollar. Zuletzt erholte sich der Bitcoin etwas. Die wichtigste Kryptowährung kostete auf der Plattform Bitstamp 83.800 Dollar. Das sind aber immer noch rund 4.000 Dollar weniger als am Vorabend.

Aus Sicht von Marktanalyst Timo Emden von Emden Research herrscht "Ausverkaufsstimmung" am Markt. "Die Nerven bei Anlegern liegen derzeit blank", betonte er. Eine Kombination aus Zinsängsten, der Auflösung gehebelter Positionen und Gewinnmitnahmen lasse Investoren Reißaus nehmen. Nun stehe auch das Vertrauen der hartgesottenen Bitcoin-Anleger auf dem Spiel, mahnte er. Es bestehe die Gefahr, dass sich aus der Kurskorrektur eine handfeste Vertrauenskrise entwickele. "Wir sehen derzeit einen Crash auf Raten", mahnte der Experte. Jeder Erholungsversuch werde abverkauft, was die Verzweiflung zum Ausdruck bringe./jha/mis