Ausblick: D-Wave Quantum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bilanzvorlage

Mit Spannung warten Anleger auf die Bilanz von D-Wave.

D-Wave Quantum lädt am 07.08.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2025 endete.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,051 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,5 Millionen USD - das würde einem Zuwachs von 16,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,160 USD, gegenüber -0,750 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 24,2 Millionen USD im Vergleich zu 8,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

