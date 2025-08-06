Ausblick: D-Wave Quantum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mit Spannung warten Anleger auf die Bilanz von D-Wave.
Werte in diesem Artikel
D-Wave Quantum lädt am 07.08.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2025 endete.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,051 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.
10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,5 Millionen USD - das würde einem Zuwachs von 16,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,160 USD, gegenüber -0,750 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 24,2 Millionen USD im Vergleich zu 8,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere D-Wave Quantum News
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu D-Wave Quantum
Analysen zu D-Wave Quantum
Keine Analysen gefunden.