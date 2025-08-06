DAX23.924 +0,3%ESt505.263 +0,3%Top 10 Crypto15,40 -1,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.464 -0,2%Euro1,1664 +0,1%Öl67,45 +0,7%Gold3.381 +0,4%
Bilanzvorlage

Ausblick: D-Wave Quantum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

07.08.25 03:09 Uhr
Ausblick: D-Wave Quantum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor | finanzen.net

Mit Spannung warten Anleger auf die Bilanz von D-Wave.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
15,10 EUR -0,78 EUR -4,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

D-Wave Quantum lädt am 07.08.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2025 endete.

Wer­bung

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,051 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,5 Millionen USD - das würde einem Zuwachs von 16,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,160 USD, gegenüber -0,750 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 24,2 Millionen USD im Vergleich zu 8,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

