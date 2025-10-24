DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,78 -4,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.127 +0,4%Euro1,1612 -0,1%Öl65,58 -0,6%Gold4.123 -0,1%
DAX letztlich leicht in Grün -- US-Börsen fester -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Ex-Nissan-COO warnt: Teslas neue Modelle sind BYD & Co. klar unterlegen Ex-Nissan-COO warnt: Teslas neue Modelle sind BYD & Co. klar unterlegen
Zwischen Hoffnung und Bärenmarkt: Wie realistisch ist ein "Uptober" noch? Zwischen Hoffnung und Bärenmarkt: Wie realistisch ist ein "Uptober" noch?
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu EU-Gipfel

24.10.25 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu EU-Gipfel:

"Kann die Zurückhaltung bei Waffenlieferungen nachvollzogen werden, mutet die Diskussion über die Verwendung der in Europa eingefrorenen russischen Vermögenswerte allerdings mehr als hasenfüßig an. Der Vorschlag der Kommission, die hauptsächlich in Belgien angelegten Milliarden der russischen Zentralbank als Reparationsdarlehen für die Ukraine zu nutzen, wird wie auf dem Krämermarkt zerredet. Diskutiert werden auf dem EU-Gipfel wieder einmal Fragen der Haftung oder wer was und wo mit dem Geld kaufen dürfte."/yyzz/DP/nas