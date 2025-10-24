Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu EU-Gipfel

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu EU-Gipfel :

"Kann die Zurückhaltung bei Waffenlieferungen nachvollzogen werden, mutet die Diskussion über die Verwendung der in Europa eingefrorenen russischen Vermögenswerte allerdings mehr als hasenfüßig an. Der Vorschlag der Kommission, die hauptsächlich in Belgien angelegten Milliarden der russischen Zentralbank als Reparationsdarlehen für die Ukraine zu nutzen, wird wie auf dem Krämermarkt zerredet. Diskutiert werden auf dem EU-Gipfel wieder einmal Fragen der Haftung oder wer was und wo mit dem Geld kaufen dürfte."/yyzz/DP/nas