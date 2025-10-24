Pressestimme: 't-online' zu angekündigten US-Sanktionen gegen Russland

BERLIN (dpa-AFX) - " t-online " zu angekündigten US-Sanktionen gegen Russland:

"Die neuen US-Sanktionen können bestenfalls als symbolischer Akt dafür gewertet werden, dass Trump zu Strafmaßnahmen gegenüber Russland bereit ist. Das hatte er seit seinem Amtsantritt eigentlich abgelehnt. Ein scharfes Schwert zieht der US-Präsident jedoch nicht. Denn die großen russischen Ölkonzerne werden weiterhin die westlichen Sanktionen umgehen. Hätte die US-Administration die russische Wirtschaft wirklich treffen wollen, hätte Trump den Tomahawk geliefert oder die großen Abnehmer von russischen Rohstoffen China und Indien noch mehr ins Visier genommen."/yyzz/DP/nas