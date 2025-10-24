DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,78 -4,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.127 +0,4%Euro1,1612 -0,1%Öl65,58 -0,6%Gold4.123 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y TeamViewer A2YN90 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich leicht in Grün -- US-Börsen fester -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Ex-Nissan-COO warnt: Teslas neue Modelle sind BYD & Co. klar unterlegen Ex-Nissan-COO warnt: Teslas neue Modelle sind BYD & Co. klar unterlegen
Zwischen Hoffnung und Bärenmarkt: Wie realistisch ist ein "Uptober" noch? Zwischen Hoffnung und Bärenmarkt: Wie realistisch ist ein "Uptober" noch?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

Irland wählt neue Präsidentin

24.10.25 05:34 Uhr

DUBLIN (dpa-AFX) - Die Menschen in der Republik Irland sind an diesem Freitag zur Wahl eines neuen Staatsoberhaupts aufgerufen. Damit stimmen die Irinnen und Iren über die Nachfolge von Präsident Michael D. Higgins (84) ab, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren darf. Diesmal dürfte das Amt wohl an eine Frau gehen.

Wer­bung

Für die Mitte-Rechts-Partei Fine Gael geht die frühere Justizministerin Heather Humphreys ins Rennen, von links tritt die unabhängige Abgeordnete Catherine Connolly an. Connolly gilt als streitbare Parlamentarierin mit klaren Positionen zu Irlands Neutralität, dem Gaza-Krieg und Frauenrechten. In Umfragen liegt sie der Nachrichtenagentur PA zufolge aktuell vorn.

Die Partei Fianna Fáil, die sich ebenfalls im Zentrum bis rechts der Mitte positioniert, nominierte den früheren Offizier, Piloten und langjährigen Fußballmanager Jim Gavin. Dieser zog jedoch wenige Wochen vor der Wahl überraschend seine Kandidatur zurück. Auf dem Stimmzettel wird sein Name allerdings noch stehen.

Das irische Staatsoberhaupt hat zeremonielle Aufgaben, geringe Machtbefugnisse und ist meist an Vorgaben der Regierung gebunden. Wer Präsident oder Präsidentin werden will, muss die Staatsbürgerschaft besitzen und mindestens 35 Jahre alt sein sowie eine Nominierung durch 20 Parlamentsmitglieder oder vier Kommunalverwaltungen vorweisen. Das Staatsoberhaupt wird vom Volk für sieben Jahre gewählt und kann einmal wiedergewählt werden./cmy/DP/he